Arcuri: “Al lavoro per vaccinazioni già da metà gennaio. Vediamo luce in fondo al tunnel” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel” così il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha aperto la sua conferenza stampa di questa mattina. Il commissario ha affermato “lavoriamo senza sosta per far si che le prime vaccinazioni partano da metà gennaio”. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato che tra gennaio e marzo saranno disponibili per l’Italia 10 milioni di dosi. Il simbolo della campagna dei vaccini anti Covid sarà una primula, che partirà a metà gennaio. Il simbolo è stato presentato dall’architetto Stefano Boeri – che lo ha realizzato – nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. “L’italia rinasce con un fiore” è lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) “Si inizia a vedere lainalcosì il commissario per l’emergenza Domenicoha aperto la sua conferenza stampa di questa mattina. Il commissario ha affermato “lavoriamo senza sosta per far si che le primepartano da”. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato che trae marzo saranno disponibili per l’Italia 10 milioni di dosi. Il simbolo della campagna dei vaccini anti Covid sarà una primula, che partirà a. Il simbolo è stato presentato dall’architetto Stefano Boeri – che lo ha realizzato – nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l’emergenza Domenico. “L’italia rinasce con un fiore” è lo ...

