Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Lunedì 14 Dicembre 2020

UPAS della puntata del 14Episodio numero 5.586 Patrizio è alla ricerca di un confronto chiarificatore con Rossella. Niko proverà a recuperare il rapporto col figlio che, per i vari problemi personali, di recente ha un po' trascurato. Mariella informerà Guido di una bella novità, ma l'uomo non l'accoglierà con lo stesso entusiasmo, così come non accoglierà con entusiasmo la visita di Sasà in versione "baby-sitter disperato".