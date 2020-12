Anticipazioni Domenica In puntata 13 dicembre 2020: chi sono gli ospiti di oggi (Di domenica 13 dicembre 2020) Anticipazioni Domenica In puntata 13 dicembre 2020, nuovo appuntamento con il salotto della Domenica pomeriggio condotto da Mara Venier. L’appuntamento è per il primo pomeriggio di oggi su Rai 1. La quattordicesima puntata di ‘Domenica In’, in onda Domenica 13 dicembre in diretta su Rai1 alle 14, vedrà Mara Venier accogliere molti ospiti, in studio e in collegamento. La puntata si aprirà con Andrea Bocelli, una delle voci italiane più famose al mondo. Il tenore presenterà in anteprima il suo ultimo album dal titolo “Believe” e si esibirà al pianoforte cantando due classici di Natale “Amazing Grace” e “Silent Night”. Poi, sarà la volta dell’attore Paolo Conticini, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020)In13, nuovo appuntamento con il salotto dellapomeriggio condotto da Mara Venier. L’appuntamento è per il primo pomeriggio disu Rai 1. La quattordicesimadi ‘In’, in onda13in diretta su Rai1 alle 14, vedrà Mara Venier accogliere molti, in studio e in collegamento. Lasi aprirà con Andrea Bocelli, una delle voci italiane più famose al mondo. Il tenore presenterà in anteprima il suo ultimo album dal titolo “Believe” e si esibirà al pianoforte cantando due classici di Natale “Amazing Grace” e “Silent Night”. Poi, sarà la volta dell’attore Paolo Conticini, ...

