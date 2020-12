Anthony Joshua vs Tyson Fury: quando si farà il match del secolo? Le possibili date per l’unificazione del Mondiale (Di domenica 13 dicembre 2020) Anthony Joshua attende Tyson Fury. Tyson Fury attende Anthony Joshua. Tutto il mondo si aspetta il match di boxe più importante dell’ultimo ventennio. Si farà davvero? Ieri il rinominato AJ ha steso il bulgaro Kubrat Pulev nel corso del nono round e si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Nel frattempo il ribattezzato Gypsy King, Campione del Mondo per la sigla WBC (ma detentore anche della virtuale cintura lineare e numero 1 per The Ring), si è gustato la contesa di fronte al televisore. I manager dei due pugili britannici hanno già iniziato le trattative per mettere in scena un confronto epocale che varrebbe l’unificazione totale delle cinture della categoria ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)attendeattende. Tutto il mondo si aspetta ildi boxe più importante dell’ultimo ventennio. Sidavvero? Ieri il rinominato AJ ha steso il bulgaro Kubrat Pulev nel corso del nono round e si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Nel frattempo il ribattezzato Gypsy King, Campione del Mondo per la sigla WBC (ma detentore anche della virtuale cintura lineare e numero 1 per The Ring), si è gustato la contesa di fronte al televisore. I manager dei due pugili britannici hanno già iniziato le trattative per mettere in scena un confronto epocale che varrebbetotale delle cinture della categoria ...

OA_Sport : Anthony Joshua vs Tyson Fury: quando si farà il match del secolo? Le possibili date per l’unificazione del Mondiale - Sotiris79122136 : RT @Eurosport_IT: Che colpo! ???? Anthony Joshua si conferma re dei pesi massimi ???? #JoshuaPulev | #AnthonyJoshua - infoitsport : Anthony Joshua, il destro fulminante che mette ko Pulev: il colpo è terrificante! [VIDEO] - infoitsport : Quanti soldi ha guadagnato Anthony Joshua? Montepremi milionario per la difesa dei 4 Mondiali - AndreaRo85 : RT @DAZN_IT: La potenza del destro di Anthony Joshua ?? AJ si tiene strette le sue cinture e mette Fury nel mirino ?? #DAZNBoxeItaly #Joshua… -