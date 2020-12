Anno spartiacque, gioia verace, una sola tv. Quella dell'82 è la vera Nazonale del cuore (Di domenica 13 dicembre 2020) Oscar Eleni Stagioni buie alle spalle, niente telefonini, poche voci conosciute a raccontarci le loro imprese e l'umanità schietta di quei ragazzi Dicono che la vita comincia solo il giorno in cui si ama e non dobbiamo sottrarre ai vivi l'amore con cui si accompagnano i morti nella tomba. Ieri avremmo voluto essere ancora una volta insieme ai campioni del mondo del 1982 mentre ricordavano Paolo Rossi, un artista del pallone senza muscoli e qualche cartilagene, portando la sua bara, fra un sorriso ed una lacrima. Era un uomo che rendeva bella l'amicizia e fu proprio per lui che Quella Nazionale si chiuse nella fortezza del silenzio. Un castello di umanità diverse che divenne squadra ascoltando solo la voce di Bearzot, che andò oltre l'immaginazione lasciando che fosse Dino Zoff ad ammutolirci con le sue parole di pietra. Nacque così, per davvero, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Oscar Eleni Stagioni buie alle spalle, niente telefonini, poche voci conosciute a raccontarci le loro imprese e l'umanità schietta di quei ragazzi Dicono che la vita comincia solo il giorno in cui si ama e non dobbiamo sottrarre ai vivi l'amore con cui si accompagnano i morti nella tomba. Ieri avremmo voluto essere ancora una volta insieme ai campioni del mondo del 1982 mentre ricordavano Paolo Rossi, un artista del pallone senza muscoli e qualche cartilagene, portando la sua bara, fra un sorriso ed una lacrima. Era un uomo che rendeva bella l'amicizia e fu proprio per lui cheNazionale si chiuse nella fortezza del silenzio. Un castello di umanità diverse che divenne squadra ascoltando solo la voce di Bearzot, che andò oltre l'immaginazione lasciando che fosse Dino Zoff ad ammutolirci con le sue parole di pietra. Nacque così, per davvero, ...

RaiNews : 'La pandemia è stata uno spartiacque, serve una visione riformatrice per la rinascita' dice il premier #Conte nel m… - Franciscktrue : RT @RaiNews: 'La pandemia è stata uno spartiacque, serve una visione riformatrice per la rinascita' dice il premier #Conte nel messaggio vi… - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: 'La pandemia è stata uno spartiacque, serve una visione riformatrice per la rinascita' dice il premier #Conte nel messaggio vi… - lilasart : RT @RaiNews: 'La pandemia è stata uno spartiacque, serve una visione riformatrice per la rinascita' dice il premier #Conte nel messaggio vi… - SI_sinistra : RT @RaiNews: 'La pandemia è stata uno spartiacque, serve una visione riformatrice per la rinascita' dice il premier #Conte nel messaggio vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Anno spartiacque Anno spartiacque, gioia verace, una sola tv. Quella dell'82 è la vera Nazonale del cuore il Giornale Conte: “Recovery Plan non è una somma di slogan”

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto oggi a Equologica, l’assemblea della sinistra verde: l’appello del capo del governo ...

Conte: "Il 2021 sarà anche l'anno del Recovery Plan"

"Il 2021 sarà anche l'anno del Recovery Plan". A dirlo il premier Giuseppe Conte che, nel suo intervento a 'Equologica', traccia l'agenda del nuovo anno. Sarà quello "delle progettualità decisive per ...

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto oggi a Equologica, l’assemblea della sinistra verde: l’appello del capo del governo ..."Il 2021 sarà anche l'anno del Recovery Plan". A dirlo il premier Giuseppe Conte che, nel suo intervento a 'Equologica', traccia l'agenda del nuovo anno. Sarà quello "delle progettualità decisive per ...