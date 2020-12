Angela Merkel ha annunciato il lockdown totale in Germania (Di domenica 13 dicembre 2020) La Germania sta per entrare in un nuovo periodo di lockdown. È quanto annunciato dalla cancelliera Angela Merkel che ha confermato le nuove restrizioni che saranno in vigore dal 16 dicembre al 10 gennaio. «Le misure stabilite il 2 novembre non hanno agito a sufficienza, si assiste di nuovo a un aumento dei casi di covid e a una crescita esponenziale del contagio» ha detto Angela Merkel in una conferenza stampa che arriva oggi, dopo l’accorato appello dei giorni scorsi alla responsabilità della popolazione. «Non mi rassegno a 590 morti al giorno», aveva detto la cancelliera con le lacrime agli occhi. Leggi su vanityfair (Di domenica 13 dicembre 2020) La Germania sta per entrare in un nuovo periodo di lockdown. È quanto annunciato dalla cancelliera Angela Merkel che ha confermato le nuove restrizioni che saranno in vigore dal 16 dicembre al 10 gennaio. «Le misure stabilite il 2 novembre non hanno agito a sufficienza, si assiste di nuovo a un aumento dei casi di covid e a una crescita esponenziale del contagio» ha detto Angela Merkel in una conferenza stampa che arriva oggi, dopo l’accorato appello dei giorni scorsi alla responsabilità della popolazione. «Non mi rassegno a 590 morti al giorno», aveva detto la cancelliera con le lacrime agli occhi.

