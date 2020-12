Andrea Damante in vendita su Amazon

(Di domenica 13 dicembre 2020) Se siete grandi fan diabbiamo trovato il regalo perfetto per voi. O, meglio, è stato lo stesso deejay veronese a trovarlo. Su, infatti, è disponibile un cartonato a dimensioni reali proprio con le sue fattezze! Da quando ha partecipato a Uomini e Donne, ormai oltre 5 anni fa,ha raccolto moltissimi fan. Qualcuno ha sempre fatto il tifo per lui e Giulia Articolo completo: dal blog SoloDonna

yslaurenthar : ma cosa stanno bisbigliando sonia e andrea???? magari è preoccupata che esca fuori che è stata con damante mentre e… - Bananasauro2 : Sonia sta parlando di Andrea Damante #gfvip - gabrielsniceass : vogliamo sapere se è stata selettiva anche con andrea damante sonia spillaci #gfvip - zazoomblog : Andrea Damante ha una nuova fiamma? Ecco la verità - #Andrea #Damante #nuova #fiamma? - AlessiaGuetti : @moondie_as @v4l3ria1 Eh ma se scrivi che Tommaso ce l'ha con Sonia per la storia della De Lellis 1) perchè Giulia… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

Vanity Fair Italia

Se siete grandi fan di Andrea Damante abbiamo trovato il regalo perfetto per voi. O, meglio, è stato lo stesso deejay veronese a trovarlo. Su ...Durante la puntata del GF Vip andata in onda ieri in prima serata, tra gli ingressi dei nuovi concorrenti c'è stato quello di Sonia Lorenzini. Fin dai ...