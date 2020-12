Andrea Bocelli | età | altezza | peso | prima e seconda moglie | 3 figli | il patrimonio enorme

Leggi su tuttivip

(Di domenica 13 dicembre 2020) La sua incredibile voce ha stregato il mondo intero,è uno dei tenori più apprezzati in assoluto. Nel corso della sua rinomata carriera artistica ha partecipato a grandiosi eventi e ha duettato con vere e proprie leggende della musica. Per via di un glaucoma congenito è ipovedente sin dalla nascita, all’età di 12 anni ha perso del tutto la vista a causa di una pallonata sugli occhi. Secondo una stima fatta dal Celebrity Net Worth, ildidovrebbe ammontare a circa 40 milioni di dollari. I suoi imponenti guadagni ovviamente sono prevalentemente dovuti al suo rinomato percorso musicale, ma non solo perché possiede anche attività immobiliari, commerciali e degli stabilimenti balneari a Forte dei Marmi, dove risiede da anni. Conosciamolo ...