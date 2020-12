Andrea Bocelli e la figlia Virginia sul palco insieme: “Lei mi dà sicurezza” (Foto) (Di domenica 13 dicembre 2020) Un duetto dolcissimo sulle note di Hallelujah e Andrea Bocelli e sua figlia Virginia emozionano ad ogni ascolto (Foto). Ospite a Domenica In Bocelli riascolta con tutti la voce della sua bambina che ha solo 10 anni ma sul palco è lei che è capace di dargli sicurezza. “Lei mi dà sicurezza perché ha quella irresponsabilità dell’infanzia che ti trasmette. Lei si diverte e non si rende per conto di niente di quello che può succedere intorno, degli inconvenienti, ed è questo lo spirito con cui si dovrebbe affrontare il palco”. L’artista confessa che invece lui è sempre stato molto emotivo e ogni sua esibizione era con un po’ di dolore. “Sono sempre stato emotivo e la presenza del pubblico per me era angoscia già dal giorno prima, adesso ho ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 13 dicembre 2020) Un duetto dolcissimo sulle note di Hallelujah ee suaemozionano ad ogni ascolto (). Ospite a Domenica Inriascolta con tutti la voce della sua bambina che ha solo 10 anni ma sulè lei che è capace di dargli sicurezza.mi dà sicurezza perché ha quella irresponsabilità dell’infanzia che ti trasmette. Lei si diverte e non si rende per conto di niente di quello che può succedere intorno, degli inconvenienti, ed è questo lo spirito con cui si dovrebbe affrontare il”. L’artista confessa che invece lui è sempre stato molto emotivo e ogni sua esibizione era con un po’ di dolore. “Sono sempre stato emotivo e la presenza del pubblico per me era angoscia già dal giorno prima, adesso ho ...

soundsblogit : Andrea Bocelli pubblica il nuovo album “Believe” e annuncia il concerto in streaming “Believe in Christmas” - DelgadoPress : Sbagliare è umano perseverare è diabolico. Non so quante volte ha ripetuto e invitato Andrea Bocelli a 'guardare'… - Lopinionista : Andrea Bocelli, oltre 70mila accessi per ‘Believe in Christmas’ - radiosiciliarse : Andrea Bocelli - Con te Partiro (Ft Sarah Brighman) - CCMClassic : Andrea Bocelli - White Christmas (Bianco Natale) -