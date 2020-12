Andrea Bocelli chi è, Moglie, Enrica Cenzatti, Veronica Berti e figli (Di domenica 13 dicembre 2020) Credo che la speranza, in questo momento storico, sia il vero ago della bilancia esistenziale di tutti noi», dice Andrea Bocelli. «E la buona musica, esprimendo uno slancio verso la bellezza, rappresenta un prezioso “costituente” per ridare fiducia, per pensare al futuro con positività». Con queste parole il tenore più famoso e amato spiega a “Chi” perché ha voluto creare un grande evento speciale: il suo primo concerto in streaming, che potrà essere visto e ascoltato in tutto il globo. Si esibirà sabato 12 dicembre al Teatro Regio di Parma, i cui spazi sono stati reinventati sotto la regia di Franco Dragone, il mago della suggestione che ha firmato molti capolavori del Cirque du Soleil. «Questo concerto sarà il mio modo per fare a tutti gli auguri di Natale», continua Bocelli, «con grandi ospiti, tra i quali il mio amico Zucchero. E ... Leggi su aciclico (Di domenica 13 dicembre 2020) Credo che la speranza, in questo momento storico, sia il vero ago della bilancia esistenziale di tutti noi», dice. «E la buona musica, esprimendo uno slancio verso la bellezza, rappresenta un prezioso “costituente” per ridare fiducia, per pensare al futuro con positività». Con queste parole il tenore più famoso e amato spiega a “Chi” perché ha voluto creare un grande evento speciale: il suo primo concerto in streaming, che potrà essere visto e ascoltato in tutto il globo. Si esibirà sabato 12 dicembre al Teatro Regio di Parma, i cui spazi sono stati reinventati sotto la regia di Franco Dragone, il mago della suggestione che ha firmato molti capolavori del Cirque du Soleil. «Questo concerto sarà il mio modo per fare a tutti gli auguri di Natale», continua, «con grandi ospiti, tra i quali il mio amico Zucchero. E ...

