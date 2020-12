Anche l’Economist incorona Giorgia Meloni | “Fratelli d’Italia sta andando alla grande”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 13 dicembre 2020) “Se il governo Conte dovesse cadere, le elezioni potrebbero portare a un esecutivo tutto a destra con una coalizione formata dai Fratelli di Italia e dLega di Matteo Salvini, che resta in testa nei sondaggi con circa il 24 per cento delle preferenze”. Lo scrive(qui l’articolo integrale) enfatizzando già nel titolo che ”Fratellistae chiedendosi se potrebbero formare una coalizione di governo con la Lega. ”Il sostegno a Fratelliviene soprattutto dal centro e dal sud” Italia, scrive, mentre ”la base della Lega è in gran parte al nord. Insieme potrebbero fare una combinazione formidabile”.parte con un ritratto di...