Amici 20, Maria De Filippi: "Qualche imbecille non ha fatto entrare Arisa perché non è telegenica"

"Amici di Maria De Filippi" è entrato già nel vivo con i continui scontri tra i professori sulle divergenze di opinioni sugli allievi. In particolar modo Arisa si è ritrovata in mezzo ai due "fuochi" Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sulla controversa cantante Arianna, mentre Lorella Cuccarini ha deposto momentaneamente l'ascia da guerra con Alessandra Celentano per mantenere il posto del suo ballerino Riccardo, sconfitto dalla sfida con Tommaso, new entry della scuola e unico allievo della Celentano. Il ballerino della Cuccarini dunque non tornerà a casa ma dovrà mantenere il posto cercando di allenarsi e studiare di più. Non è andata bene invece alla cantante lirica di Arisa, Letizia. L'allieva ha perso la sfida contro la cantautrice Enula. Per consolare l'eliminata in lacrime, Maria De Filippi ha svelato un aneddoto su Arisa.

