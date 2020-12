Altri 484 italiani muoiono di Covid e l'indice di positività schizza all'11,7% (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 484 i morti. Sabato i contagi registrati erano stati 19.903 e 649 i decessi. Complessivamente il totale dei positivi da inizio ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 484 i morti. Sabato i contagi registrati erano stati 19.903 e 649 i decessi. Complessivamente il totale dei positivi da inizio ...

Rifugianima : RT @ultimenotizie: Sono 17.938 i contagi da #coronavirus resi noti oggi in Italia. Da ieri altri 484 morti che portano il totale a 64.520.… - planetpaul65 : RT @globalistIT: I dati non sono buoni per nulla e tutti sanno che le misure sono troppo blande ma... Il report del ministero della Salute… - globalistIT : I dati non sono buoni per nulla e tutti sanno che le misure sono troppo blande ma... Il report del ministero della… - albertocaldana : Altri 484 italiani muoiono di Covid e l'indice di positività schizza all'11,7% - EugenioCardi : RT @ultimenotizie: Sono 17.938 i contagi da #coronavirus resi noti oggi in Italia. Da ieri altri 484 morti che portano il totale a 64.520.… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 484 Covid Italia, 17.938 contagi e 484 morti: il bollettino Adnkronos Covid Italia, bollettino 13 dicembre: 17.938 nuovi casi e 484 morti. Tasso positività sale all'11,7% Coronavirus in Italia. Il bollettino di domenica 13 dicembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 17.938 nuovi contagi (ieri 19.903) e 484 morti (ieri 649). Sono ... Altri 484 italiani muoiono di Covid e l'indice di positività schizza all'11,7% Sono 17.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia: i dati si riferiscono ai risultati ottenuti su 152.697 tamponi, dato in netto calo rispetto ai 196.439 analizzati sabato. Coronavirus in Italia. Il bollettino di domenica 13 dicembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 17.938 nuovi contagi (ieri 19.903) e 484 morti (ieri 649). Sono ...Sono 17.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia: i dati si riferiscono ai risultati ottenuti su 152.697 tamponi, dato in netto calo rispetto ai 196.439 analizzati sabato.