Alta tensione. Il piano di Trump per restare in pista (Di domenica 13 dicembre 2020) Scontri e tafferugli in diverse città degli Stati Uniti: sostenitori di Donald Trump hanno protestato contro la decisione della Corte Suprema di respingere il ricorso del Texas che mirava a ribAltare l’esito del voto del 3 novembre. Domani, il Collegio elettorale eleggerà formalmente Joe Biden prossimo presidente degli Stati Uniti. La campagna del magnate, con la regia dell’immarcescibile, per quanto positivo al coronavirus, Rudy Giuliani, punta adesso a creare scompiglio il 6 gennaio, quando il nuovo Congresso prenderà atto dei voti che saranno espressi domani dal Collegio elettorale. Il risultato, salvo sorprese, sarà 306 suffragi per Biden e 232 per Trump. Momenti di tensione nella capitale Washington, dove un migliaio di persone hanno manifestato davanti alla Corte Suprema e a Freedom Plaza, non lontano dalla Casa ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) Scontri e tafferugli in diverse città degli Stati Uniti: sostenitori di Donaldhanno protestato contro la decisione della Corte Suprema di respingere il ricorso del Texas che mirava a ribre l’esito del voto del 3 novembre. Domani, il Collegio elettorale eleggerà formalmente Joe Biden prossimo presidente degli Stati Uniti. La campagna del magnate, con la regia dell’immarcescibile, per quanto positivo al coronavirus, Rudy Giuliani, punta adesso a creare scompiglio il 6 gennaio, quando il nuovo Congresso prenderà atto dei voti che saranno espressi domani dal Collegio elettorale. Il risultato, salvo sorprese, sarà 306 suffragi per Biden e 232 per. Momenti dinella capitale Washington, dove un migliaio di persone hanno manifestato davanti alla Corte Suprema e a Freedom Plaza, non lontano dalla Casa ...

abettertweets : @marcomempi ( Per dire le due lacune più evidenti secondo me ). Buona parte la fa la poca dimestichezza all'alta te… - X12RED : @LegaSalvini - TommyBrain : Biden frena i progressisti, ma e' gia' alta tensione' - IacobellisT : Biden frena i progressisti, ma e' gia' alta tensione' - fabriziogiannat : Buongiorno Rossoneri Domenica sera ad alta tensione,con i ragazzi in cerca dei 3 punti. Nel pomeriggio attenzione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione Presidio alla logistica Scene ad alta tensione IL GIORNO Roma, giallo sulla morte di un ragazzo al Muro Torto Il giovane trovato cadavere a pochi passi dal luogo della rissa a Villa Borghese. L’ipotesi del suicidio. A pochi passi da piazza di Siena, lungo il Muro Torto, il corpo senza v ... Caso Pogba, Raiola alla Bild: "Campioni di fake news" E’ sempre alta tensione intorno al nome di Paul Pogba. L’ultima bomba è stata sganciata dalla Bild, autorevole quotidiano tedesco che ha parlato di una possibile rottura tra il centrocampista francese ... Il giovane trovato cadavere a pochi passi dal luogo della rissa a Villa Borghese. L’ipotesi del suicidio. A pochi passi da piazza di Siena, lungo il Muro Torto, il corpo senza v ...E’ sempre alta tensione intorno al nome di Paul Pogba. L’ultima bomba è stata sganciata dalla Bild, autorevole quotidiano tedesco che ha parlato di una possibile rottura tra il centrocampista francese ...