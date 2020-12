All Together Now, Michelle Hunziker scoppia in lacrime: “Sono destabilizzata”. Ecco chi è l’artista di strada che ha vinto (Di domenica 13 dicembre 2020) L’indonesiano 33enne Kam “Eki” Cahayadi ha trionfato ad “All Together Now” aggiudicandosi così il primo premio di 50mila euro. Eki nella prima manche ha cantato “Billie Jean”di Michael Jackson, poi “Man in The Mirror” sempre del suo idolo, ha duettato con Rita Pavone nel brano “Cuore”. Trasferitosi in Italia, Eki ha conosciuto l’attuale moglie Anna, innamorandosi follemente. Appassionato di Michael Jackson (che ha omaggiato durante lo show), il cantante si è esibito diverse volte in Piazza Duomo a Milano. Seconda classificata Dalila Cavalera, terzo Savio Vurchio. Durante lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, sono stati diversi i colpi di scena. Non ce l’ha fatta Domenico Iervolino, che ha partecipato a “The Voice Of Italy” lo scorso anno. Anna Tatangelo l’ha consolato: “Sei stato bravissimo, sei migliorato lungo il percorso, sei uno dei pochi che ha una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) L’indonesiano 33enne Kam “Eki” Cahayadi ha trionfato ad “AllNow” aggiudicandosi così il primo premio di 50mila euro. Eki nella prima manche ha cantato “Billie Jean”di Michael Jackson, poi “Man in The Mirror” sempre del suo idolo, ha duettato con Rita Pavone nel brano “Cuore”. Trasferitosi in Italia, Eki ha conosciuto l’attuale moglie Anna, innamorandosi follemente. Appassionato di Michael Jackson (che ha omaggiato durante lo show), il cantante si è esibito diverse volte in Piazza Duomo a Milano. Seconda classificata Dalila Cavalera, terzo Savio Vurchio. Durante lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, sono stati diversi i colpi di scena. Non ce l’ha fatta Domenico Iervolino, che ha partecipato a “The Voice Of Italy” lo scorso anno. Anna Tatangelo l’ha consolato: “Sei stato bravissimo, sei migliorato lungo il percorso, sei uno dei pochi che ha una ...

