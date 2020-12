All Together Now 2020: edizione e vincitore scontati, ecco chi ha vinto i 50mila Euro (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo sei puntate e altrettante eliminazioni intermedie, il game show musicale All Together Now ha eletto il suo terzo vincitore in questa inedita edizione 2020 totalmente rinnovata nelle meccaniche. Difatti, il muro umano dei cento giudici ha dovuto condividere il proprio giudizio con quello di quattro giudici VIP (J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo) ma anche la gara dei concorrenti è stata diversa: niente concorrenti nuovi ad ogni puntata ma lo stesso gruppo di dodici talenti che, puntata dopo puntata, è stato decimato. I sette concorrenti che hanno avuto accesso alla serata finale del 12 dicembre sono stati: Kam Eki Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo sei puntate e altrettante eliminazioni intermedie, il game show musicale AllNow ha eletto il suo terzoin questa ineditatotalmente rinnovata nelle meccaniche. Difatti, il muro umano dei cento giudici ha dovuto condividere il proprio giudizio con quello di quattro giudici VIP (J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo) ma anche la gara dei concorrenti è stata diversa: niente concorrenti nuovi ad ogni puntata ma lo stesso gruppo di dodici talenti che, puntata dopo puntata, è stato decimato. I sette concorrenti che hanno avuto accesso alla serata finale del 12 dicembre sono stati: Kam Eki Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di ...

All Together Now 2020, nella finale Dalila Cavalera sceglie Gabri di Vasco Rossi | Video

Nella finale di All Together Now 2020 la musica è cambiata , Dalila Cavalera si presenta sul palco con il suo cavallo di battaglia.

