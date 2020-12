Alberto Clementi | il body builder trovato morto dalla fidanzata

Leggi su altranotizia

(Di domenica 13 dicembre 2020)è stato rinel bagno di casa sua: ignote le cause del decessoera undi 49 anni. Allarme lanciatocompagna, la donna hail corpo senza vita nel bagno della loro abitazione, in seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto buttare giù la porta. Il fatto è avvenuto durante la notte di Venerdì 11 Dicembre, nella zona di Caorle, in provincia di Venezia. I vigili, dopo aver buttato giù la porta, hanno sequestrato dall’abitazione alcuni flaconi di farmaci e di integratori alimentari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...