Airuno | protesta per liberare Gilardi

(Di domenica 13 dicembre 2020) Al grido di "libertà" una cinquantina di persone ieri pomeriggio si è data appuntamento fuori dagli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi per chiedere il ritorno a casa del professor Carlo, il ...

Alessandro Milani, sindaco di Airuno (Lecco), se la prende con Le Iene per l'inchiesta di Giovanna Nina Palmieri sul benefattore di 90 anni rinchiuso in una rsa forse contro la sua volontà. E l'Associ ...