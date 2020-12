Aggredita brutalmente: il fidanzato le rompe le ossa del volto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una donna ha deciso di denunciare sui social i danni fisici subiti dal ragazzo. L’uomo l’ha Aggredita rompendole le ossa del volto. Katie Kelleher è stata brutalmente Aggredita dal ragazzo circa 10 anni fa. La donna, parrucchiera originaria di Bootle, città nel Merseyside, Inghilterra, ha deciso di non rimanere più in silenzio e ha denunciato L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una donna ha deciso di denunciare sui social i danni fisici subiti dal ragazzo. L’uomo l’handole ledel. Katie Kelleher è statadal ragazzo circa 10 anni fa. La donna, parrucchiera originaria di Bootle, città nel Merseyside, Inghilterra, ha deciso di non rimanere più in silenzio e ha denunciato L'articolo proviene da YesLife.it.

stefanocasalec : RT @carlaruocco1: Esprimo massima vicinanza all'infermiera brutalmente aggredita ed al personale del #Cardarelli. Non si può salvare vite… - MaxLandra : RT @carlaruocco1: Esprimo massima vicinanza all'infermiera brutalmente aggredita ed al personale del #Cardarelli. Non si può salvare vite… - carlaruocco1 : Esprimo massima vicinanza all'infermiera brutalmente aggredita ed al personale del #Cardarelli. Non si può salvare… - sinapsinews : Infermiera brutalmente aggredita al Cardarelli, Borrelli: “Atto gravissimo. Violenza senza fine” - infoitinterno : Infermiera brutalmente aggredita al Cardarelli, Borrelli: “Atto gravissimo. Violenza senza fine” -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredita brutalmente Giovane aggredito brutalmente: la polizia cerca i responsabili BrindisiReport Napoli, infermieri aggrediti, protesta del sindacato: ‘Istituzioni assenti’ Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ... Aggredita al Cardarelli, parla l’infermiera-vittima: “Basta, mi hanno picchiata. Lascio la prima linea” Le condizioni dell’infermiera aggredita al Cardarelli. Dopo accurate visite diagnostiche, e’ stato accertato che ha riportato la frattura di due costole e una lesione polmonar ... Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...Le condizioni dell’infermiera aggredita al Cardarelli. Dopo accurate visite diagnostiche, e’ stato accertato che ha riportato la frattura di due costole e una lesione polmonar ...