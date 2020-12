Affollamenti nelle città tornate gialle, il governo valuta nuove restrizioni: tutta l’Italia zona rossa nei giorni festivi (Di domenica 13 dicembre 2020) Italia tutta zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi, ma con uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. È questa l’ipotesi allo studio del governo per cercare di limitare il più possibile i rischi di contagio da coronavirus durante le festività emersa al termine della riunione dei capi delegazione. L’idea, nel giorno in cui si sono registrati Affollamenti nelle piazze, nei negozi e nei bar dopo il ritorno in zona gialla per quattro regioni, è adottare norme omogenee in tutta Italia, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato in Germania, per evitare la terza ondata. Nella serata di domenica, spiegano fonti all’Ansa, non si è entrati nello specifico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Italiao arancione neie pre, ma con uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. È questa l’ipotesi allo studio delper cercare di limitare il più possibile i rischi di contagio da coronavirus durante letà emersa al termine della riunione dei capi delegazione. L’idea, nel giorno in cui si sono registratipiazze, nei negozi e nei bar dopo il ritorno ingialla per quattro regioni, è adottare norme omogenee inItalia, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato in Germania, per evitare la terza ondata. Nella serata di domenica, spiegano fonti all’Ansa, non si è entrati nello specifico ...

Ultime Notizie dalla rete : Affollamenti nelle Affollamenti nelle città tornate gialle, governo convoca riunione per studiare altre misure Il Fatto Quotidiano In Italia tutti a spasso, Germania ,annuncia lockdown duro per un mese In Italia tutti a spasso: passeggiate, "strusci", shopping per le vie del centro e assembramenti estemporanei come non ci fosse un domani complice ... In 40 sorpresi a consumare dopo le 18: sanzioni di Roma Capitale Rafforzati i servizi di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per questo fine settimana, in cui gli agenti hanno svolto oltre 4mila verifiche sul territorio capitolino: particolare ... In Italia tutti a spasso: passeggiate, "strusci", shopping per le vie del centro e assembramenti estemporanei come non ci fosse un domani complice ...Rafforzati i servizi di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per questo fine settimana, in cui gli agenti hanno svolto oltre 4mila verifiche sul territorio capitolino: particolare ...