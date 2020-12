Adozione e fecondazione assistita | le testimonianze di chi ce l’ha fatta

Leggi su iodonna

(Di domenica 13 dicembre 2020) Da quando iO Donna ha iniziato questa inchiesta sulla maternità, tantissime sono le lettere e le mail che stanno giungendo in redazione: le pubblicheremo firmandole con le iniziali. Questa settimana diamo voce a due donne che, dopo una diagnosi di sterilità, hanno avuto figli (anche) per via naturale. Il tempo sospeso mi ha focalizzato sul bambino Marina, 41 anni «Ho deciso di iniziare un percorso diun anno fa, dopo un’interruzione di gravidanza traumatica per un’alterazione cromosomica grave. Il primo prelievo di ovociti è andato male: era il 2 marzo. Volevamo riprovarci ma è diventato sempre più difficile parlare con i medici che ci seguivano a Milano, così abbiamo deciso di cercare altrove: il tempo sospeso del lockdown ci aveva motivato ancora di più a inseguire il nostro sogno, così quando a fine aprile una ...