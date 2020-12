Adesso Galli semina la paura. La profezia: "Cosa c’è dopo il Covid" (Di domenica 13 dicembre 2020) Valentina Dardari Il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano: “Arriverà una grande epidemia con germi multiresistenti” Ancora non abbiamo finito con l’emergenza Covid e già qualcuno prospetta un’altra grande epidemia in arrivo. A lanciare l’allarme è Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, docente all'università Statale e past president di SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, alla vigilia del XIX Congresso: "Arriverà un'altra grande epidemia, causata dai germi multiresistenti". Una lezione da ricordare Come riportato da Agi, il virologo ha tenuto a sottolineare che l’epidemia da Covid ha dato una lezione a tutti, facendoci capire come sia importante avere una buona rete epidemiologica. Galli ha però precisato che negli ultimi anni ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Valentina Dardari Il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano: “Arriverà una grande epidemia con germi multiresistenti” Ancora non abbiamo finito con l’emergenzae già qualcuno prospetta un’altra grande epidemia in arrivo. A lanciare l’allarme è Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, docente all'università Statale e past president di SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, alla vigilia del XIX Congresso: "Arriverà un'altra grande epidemia, causata dai germi multiresistenti". Una lezione da ricordare Come riportato da Agi, il virologo ha tenuto a sottolineare che l’epidemia daha dato una lezione a tutti, facendoci capire come sia importante avere una buona rete epidemiologica.ha però precisato che negli ultimi anni ...

publish70628725 : Adesso Galli semina la paura. La profezia: “Cosa c’è dopo il Covid” - GGallieno : @MariannaLenza #Galli è il mio mito. Però si, fa tanta tv. Forse troppa adesso. Lo troveremo fotografato in posa su… - stedis : Ma questo l’hanno stappato adesso o è sempre stato una cassandra? 'Arriverà una grande epidemia causata da germi m… - FassiOrlando : @bartwit70 @danisng1995 @gilbertobeda @RobertoBurioni Allora elenchiamo quelli che votano PD, in ordine. Galli (inf… - SebVlh : Ma tutti questi galli che stanno cacciando solo adesso la testa fuori dal sacco per andare contro Tommaso, dove sta… -