Addio ai disturbi articolari | il salice un potente analgesico naturale

(Di domenica 13 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ilcresce sulle sponde di canali e laghi lasciando ricadere la sua chioma di rami flessuosi ad accarezzare quell’acqua che questa pianta sembra amare più della terra. Ilpiangente è arrivato in Europa dall’Estremo Oriente lungo la Via della Seta solo verso la fine del Seicento, distinguendosi subito per la bellezza. Qui ha incontrato gli antichi parenti della numerosa famiglia delle Salicacee, un po’ più rustici ma da sempre fedeli compagni dell’uomo che li ha impiegati per creare oggetti utili nella quotidianità e per curarsi. Un albero sospeso fra terra e acqua Fra i salici più noti c’è ilbianco (Salix alba) o argentato, così chiamato per il colore grigioverde del tronco e il bianco avorio della pagina inferiore delle foglie, lunghe e arcuate come spicchi di luna, suprema governatrice delle ...