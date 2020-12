A Domenica Live Guenda Goria difende suo padre ma Gian Amedeo si schiera con Maria Teresa Ruta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 13 dicembre 2020) Hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni dinella casa del Grande Fratello VIP 5, qualche giorno fa. La conduttrice parlando con i suoi compagni di viaggio aveva raccontato di alcune proposte indecenti ricevute nel corso della sua carriera. Ma non solo. In diretta, con Alfonso Signorini, aveva anche detto che la cosa che l’aveva fatta star male, era stata la reazione di, suo ex marito ( che in quel momento però era ancora suo marito). Lainfatti ha spiegato che, non avrebbe reagito come si aspettava ma che le aveva detto che se anche fosse capitato un tradimento, per la carriera, a lui non sarebbe dispiaciuto. Parole molto forti che hanno ovviamente lasciato il segno. Parole che però non sono passate inosservate in ...