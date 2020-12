A 50 anni muore di Covid, la dura denuncia del figlio “Mia madre morta perché il medico di base si è rifiutato di visitarla” (Di domenica 13 dicembre 2020) Silvana Fiore è morta dopo aver lottato per quasi un mese contro il terribile virus. Operatrice socio- sanitaria, lavorava presso una rsa in Molise. In quella rsa, agli inizi di novembre, era scoppiato un focolaio, parecchi gli ospiti anziani contagiati e anche qualche operatrice socio-sanitaria, tra queste Silvana Fiore. Le condizioni subito dopo la scoperta della positività al Covid, sono peggiorate tanto da rendersi necessario il ricovero nel reparto di malattie infettive del Covid Hotel di Atri in Abruzzo. Luigi, figlio di Silvana, ha voluto rendere noto come è morta la madre e quali sono stati, secondo lui, i reali colpevoli. «Abbiamo chiamato il nostro medico ma lui, senza nemmeno sapere se mia madre era positiva, si è ... Leggi su baritalianews (Di domenica 13 dicembre 2020) Silvana Fiore èdopo aver lottato per quasi un mese contro il terribile virus. Operatrice socio- sanitaria, lavorava presso una rsa in Molise. In quella rsa, agli inizi di novembre, era scoppiato un focolaio, parecchi gli ospiti anziani contagiati e anche qualche operatrice socio-sanitaria, tra queste Silvana Fiore. Le condizioni subito dopo la scoperta della positività al, sono peggiorate tanto da rendersi necessario il ricovero nel reparto di malattie infettive delHotel di Atri in Abruzzo. Luigi,di Silvana, ha voluto rendere noto come èlae quali sono stati, secondo lui, i reali colpevoli. «Abbiamo chiamato il nostroma lui, senza nemmeno sapere se miaera positiva, si è ...

Babbo rigira e la riporta all’ospedale di Castel di Sangro». Finalmente i medici decidono di ricoverare la donna. Dopo solo un giorno Silvana viene trasferita al Covid Hospital di Atri, veniva ...

