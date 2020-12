Zaki scrive alla famiglia | “Detenzione incomprensibile | sto male”

Leggi su dire

(Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – Patrick Zaki torna a scrivere alla famiglia dichiarando tutta la sua delusione per il rinnovo della detenzione cautelare di altri 45 giorni e lamentando forti dolori alla schiena e uno stato mentale non buono. A lanciare l’allarme, pubblicando due lettere scritte dallo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto da dieci mesi, sono gli attivisti che hanno consegnato i messaggi alla famiglia del ragazzo e che sulla pagina Facebook ‘Patrick libero’ scrivono: “Noi, la famiglia e gli amici di Patrick, esprimiamo la nostra grave preoccupazione per la salute mentale e fisica di Patrick. Chiediamo il suo immediato rilascio per l’assenza di legittime giustificazioni per la sua detenzione cautelare e per l’impatto sempre più negativo della sua prigionia su di lui”. LA LETTERA DEL 22 NOVEMBRE