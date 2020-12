Zaia annuncia: “Dal 6 gennaio al via le vaccinazioni” (Di sabato 12 dicembre 2020) . E intanto in Veneto oggi 5mila nuovi positivi e 110 decessi Il governatore del Veneto Luca Zaia annuncia che a gennaio partiranno le vaccinazioni. “Il 6 gennaio al via la vaccinazione. Oggi pomeriggio alle 15 avremo una riunione con i ministri e sembra che dall’Epifania si L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020) . E intanto in Veneto oggi 5mila nuovi positivi e 110 decessi Il governatore del Veneto Lucache apartiranno le vaccinazioni. “Il 6al via la vaccinazione. Oggi pomeriggio alle 15 avremo una riunione con i ministri e sembra che dall’Epifania si L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

