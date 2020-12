XIV MUNICIPIO. Cecera (PD): ultimate le coperture delle tensostrutture nel parco Dominique Green. Intervento straordinario dell’assessore Valeriani (Di sabato 12 dicembre 2020) “In questi giorni gli operai della ditta incaricata da Ater – dichiara Cecera consigliere PD nel XIV MUNICIPIO – sta completando il ripristino delle coperture delle tensostrutture presenti nel parco Dominique Green in via San Igino Papa a Primavalle. Grazie all’impegno dell’assessore regionale Valeriani viene completato l’Intervento di ristrutturazione del parco le cui tensostrutture possono così ospitare manifestazioni culturali del quartiere”. Soddisfatto l’assessore Valeriani che sottolinea “Come promesso, abbiamo completato l’Intervento di recupero al parco di Primavalle Dominique ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 dicembre 2020) “In questi giorni gli operai della ditta incaricata da Ater – dichiaraconsigliere PD nel XIV– sta completando il ripristinopresenti nelin via San Igino Papa a Primavalle. Grazie all’impegnoregionaleviene completato l’di ristrutturazione delle cuipossono così ospitare manifestazioni culturali del quartiere”. Soddisfatto l’assessoreche sottolinea “Come promesso, abbiamo completato l’di recupero aldi Primavalle...

