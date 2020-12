Volley, SuperLega: Modena travolge Ravenna nell’anticipo. Rinviate Vibo-Milano e Monza-Verona (Di sabato 12 dicembre 2020) Modena ha sconfitto Ravenna per 3-0 (25-21; 25-15; 25-12) nell’anticipo della 14ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini sono finalmente tornati alla vittoria dopo ben quattro sconfitte consecutive e, pian piano, provano a uscire da un momento di crisi nera. I ragazzi di coach Andrea Giani conquistano un successo prezioso tra le mura amiche del PalaPanini e si lanciano con ottimismo verso la prima “bolla” di Champions League: da martedì saranno impegnati a Roeselare (Belgio) in tre partite della fase a gironi, di fronte si troveranno anche il Kuzbass Kemerovo del grande ex Ivan Zaytsev. Gli emiliani strappano tre punti fondamentali e risalgono al quarto posto in classifica generale, appaiati a Milano e con 2 punti di vantaggio su ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-0 (25-21; 25-15; 25-12)della 14ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I Canarini sono finalmente tornati alla vittoria dopo ben quattro sconfitte consecutive e, pian piano, provano a uscire da un momento di crisi nera. I ragazzi di coach Andrea Giani conquistano un successo prezioso tra le mura amiche del PalaPanini e si lanciano con ottimismo verso la prima “bolla” di Champions League: da martedì saranno impegnati a Roeselare (Belgio) in tre partite della fase a gironi, di fronte si troveranno anche il Kuzbass Kemerovo del grande ex Ivan Zaytsev. Gli emiliani strappano tre punti fondamentali e risalgono al quarto posto in classifica generale, appaiati ae con 2 punti di vantaggio su ...

OA_Sport : Volley, SuperLega: Modena travolge Ravenna nell’anticipo. Rinviate Vibo-Milano e Monza-Verona - pilloledivolley : 14ª RS anticipo: nella sfida del sabato Modena supera agevolmente Ravenna per 3-0 e si rilancia in classifica aggan… - CorriereRomagna : Volley Superlega, una severa lezione per la Consar a Modena - - GasSalesVolley : ?? | INTERVISTA Oleg #Antonov presenta la sfida della 14? giornata di Superlega contro Top Volley Cisterna ????… - RaiSport : #Pallavolo maschile #Modena sfida in casa #Ravenna per l'anticipo della terza giornata di ritorno di #SuperLega ??… -