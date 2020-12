Volley, Paola Egonu protagonista nel nuovo film della Disney: sarà la voce di Sognaluna in Soul (Di sabato 12 dicembre 2020) Paola Egonu sarà grande protagonista in “Soul”, il nuovo film di animazione realizzato da Disney e Pixar. L’opposto della nostra Nazionale presterà la sua voce al personaggio di Sognaluna e la potremo sentire da Natale, quando la pellicola sarà disponibile in esclusiva su Disney+. L’attaccante di Conegliano ha dichiarato: “Ero molto emozionata al pensiero di doppiare un personaggio Disney e Pixar, però è stata un’esperienza bellissima che spero di poter ripetere”. Accanto alla veneta un cast di prime voci di lusso: gli attori Paola Cortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l’attore e compositore Jonis Bascir (Dez); l’artista ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020)grandein “”, ildi animazione realizzato dae Pixar. L’oppostonostra Nazionale presterà la suaal personaggio die la potremo sentire da Natale, quando la pellicoladisponibile in esclusiva su+. L’attaccante di Conegliano ha dichiarato: “Ero molto emozionata al pensiero di doppiare un personaggioe Pixar, però è stata un’esperienza bellissima che spero di poter ripetere”. Accanto alla veneta un cast di prime voci di lusso: gli attoriCortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l’attore e compositore Jonis Bascir (Dez); l’artista ...

Anche la campionessa azzurra della pallavolo italiana tra i doppiatori del film. “Molto emozionata, un’esperienza bellissima”, ha detto la Egonu ...

CHAMPIONS PANTERE IN ORBITA

VOLLEY CONEGLIANO Nessuno come le pantere in Europa. «Abbiamo giocato un volley prosecco» gongolava giovedì sera il presidente gialloblù Piero Garbellotto dopo lo spettacolare 3-0 con cui ...

VOLLEY CONEGLIANO Nessuno come le pantere in Europa. «Abbiamo giocato un volley prosecco» gongolava giovedì sera il presidente gialloblù Piero Garbellotto dopo lo spettacolare 3-0 con cui ...