Vivendi-Mediaset | i pm | ecco il piano dei francesi Depresso il titolo per scalare l’azienda italiana

I francesi di Vivendi hanno compiuto una spregiudicata manovra finanziaria per deprimere il prezzo delle azioni di Mediaset in Borsa e scalare così, a costi più bassi, il titolo dell'azienda italiana. E' questa la convinzione della Procura di Milano che è riuscita a ricostruire, attraverso le indagini condotte dalla guardia di Finanza sul caso Mediaset-Vivendi e chiuse ora con l'incriminazione di Vincent Bolloré e Arnaud De Puyfontaine, in qualità di presidente del consiglio di sorveglianza e Presidente del comitato di gestione di Vivendi, la strategia dei francesi per prendere il controllo di Mediaset. A Bolloré e De Puyfontaine, la Procura di Milano ha fatto notificare dai finanzieri ...

