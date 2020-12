Vivendi-Mediaset | chiusa l’inchiesta | Bolloré e de Puyfontaine indagati per manipolazione del mercato e ostacolo alla vigilanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Intavolarono la trattativa per l’acquisizione diPremium, ma il “reale intendimento” era il “raggiungimento di una significativa partecipazione azionaria”, almeno il 24,99%, di. E poi operarono una “sistematica attività” di “pretestuosa contestazione” degli accordi raggiunti. Non solo: non comunicaronoConsob un “rilevante acquisto” delle azioni di, di essere assistiti da Mediobanca e nell’aver promosso un coinvolgimento di Telecom Italia per la costituzione di una newco. Con queste accuse il finanziere Vincent, patron di, e l’ad della stessa società Arnaud desono sotto inchiesta a Milano, come si evince dall’avviso di conclusione indagini, che solitamente precede una richiesta di rinvio a giudizio, ...