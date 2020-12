Vittorio Cecchi Gori ex marito Rita Rusic: il vero motivo per cui si sono lasciati (Di sabato 12 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Da ormai molto tempo Rita Rusic e Cecchi Gori non stanno più insieme, ma entriamo nei retroscena della separazione per capirne i motivi. Rita Rusic sarà oggi ospite a Verissimo, dove potrebbe parlare di qualche retroscena della rottura con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. L’attrice cinematografica si è separata dal compagno da qualche tempo ormai Leggi su youmovies (Di sabato 12 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Da ormai molto temponon stanno più insieme, ma entriamo nei retroscena della separazione per capirne i motivi.sarà oggi ospite a Verissimo, dove potrebbe parlare di qualche retroscena della rottura con l’ex. L’attrice cinematografica si è separata dal compagno da qualche tempo ormai

