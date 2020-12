Virologo Pregliasco: “Terza ondata con avvio del piano vaccini? Saranno guai” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Dobbiamo riuscire a ridurre i numeri dell’epidemia di Covid-19 in Italia in modo consistente, anche per prepararci bene a quella che sarà la campagna vaccinale contro il coronavirus Sars-CoV-2. Perché se in concomitanza con l’avvio del piano vaccini avremo una terza ondata pesante, Saranno guai seri”. Lo ha detto il Virologo Fabrizio Pregliasco in un’intervista in cui ha sottolineato l’importanza di evitare una crescita dei contagi da coronavirus in un periodo come quello di inizio 2021 in cui si dovrà avviare la campagna per la vaccinazione: “Non a caso sul vaccino anti-Covid c’è un interesse geopolitico tanto importante:Perché la nazione che per prima raggiungerà l’immunità di gregge sarà anche la prima a uscire da questo tunnel e a ripartire”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “Dobbiamo riuscire a ridurre i numeri dell’epidemia di Covid-19 in Italia in modo consistente, anche per prepararci bene a quella che sarà la campagna vaccinale contro il coronavirus Sars-CoV-2. Perché se in concomitanza con l’delavremo una terzapesante,guai seri”. Lo ha detto ilFabrizioin un’intervista in cui ha sottolineato l’importanza di evitare una crescita dei contagi da coronavirus in un periodo come quello di inizio 2021 in cui si dovrà avviare la campagna per la vaccinazione: “Non a caso sul vaccino anti-Covid c’è un interesse geopolitico tanto importante:Perché la nazione che per prima raggiungerà l’immunità di gregge sarà anche la prima a uscire da questo tunnel e a ripartire”. SportFace.

Il virologo dell'università degli Studi di Milano, che sottolinea come "ormai questa malattia si è così diffusa che riusciremo a contenerla solo se la vaccinazione avrà successo".

