Violenza e volgarità non hanno sesso Nel 2020 ancora donne del genere Wanda Nara contro Littizzetto

"Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la Violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano Violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente". Wanda Nara contro Luciana Littizzetto. Tutto è nato da una battuta della comica a Che Tempo Che fa a proposito di una fotografia che ritrae la moglie di Icardi a in posa nuda su un cavallo. "Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l'hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola ...

