(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilè alla ricerca dei 3 punti dopo la sconfitta in rimonta subita contro la Juventus nel derby: l’tuttavia è in fase positiva e darà sicuramente filo da torcere ai granata. GLISARANNO DISPONIBILI AL TERMINE DELLA PARTITA. Giornal.it.

poliziadistato : 19 arresti per favoreggiamento immigrazione clandestina a Bari, Milano, Torino e Ventimiglia (IM) da parte delle… - juventusfc : ?????????? #TBT Questa incredibile cinquina contro il Torino accadeva proprio #OnThisDay... ricordate l'anno?… - robertosaviano : Torino è la più grande città della Calabria anche se crede di essere una città del Nord. È una città meridionale, e… - mandrrilo : Torino 1-2 Udinese 66' Andrea Belotti - Udinese_1896 : #TorinoUdinese 2-3 69' - GOOOOAAAALLL! PARTITA PAZZESCA A TORINO! Ha segnato NESTOROVSKI! Grande azione di Pereyra… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Torino

I granata - che in casa non vincono da cinque mesi - a caccia di un successo scaccia crisi. Il tecnico: "Io non dormo sereno, sappiamo che la nostra ...VIDEO Torino Udinese HIGHLIGHTS - Il Torino è alla ricerca dei 3 punti dopo la sconfitta in rimonta subita contro la Juventus nel derby: l'Udinese tuttavia è in fase positiva e darà ...