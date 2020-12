VIDEO – Rapina orologio 140mila €, Carabinieri arrestano anche complice (Di sabato 12 dicembre 2020) Risolto, dal punto di vista delle indagini, il caso del furto di orologio da 140mila euro ad un britannico residente in Svizzera. L’episodio avvenne ai Quartieri Spagnoli di Napoli il 4 ottobre 2020. I Carabinieri comunicano di aver arrestato anche complice “di colui che (verosimilmente, ndr) strappò il prezioso orologio al turista svizzero”. Di seguito la nota del Comando provinciale partenopeo dell’Arma. “Ad esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato un quarantaseienne napoletano. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è gravemente indiziato di Rapina aggravata. La misura eseguita prevede la custodia cautelare agli ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 12 dicembre 2020) Risolto, dal punto di vista delle indagini, il caso del furto didaeuro ad un britannico residente in Svizzera. L’episodio avvenne ai Quartieri Spagnoli di Napoli il 4 ottobre 2020. Icomunicano di aver arrestato“di colui che (verosimilmente, ndr) strappò il preziosoal turista svizzero”. Di seguito la nota del Comando provinciale partenopeo dell’Arma. “Ad esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, idel Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato un quarantaseienne napoletano. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è gravemente indiziato diaggravata. La misura eseguita prevede la custodia cautelare agli ...

