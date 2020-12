VIDEO Marta Bassino vince il gigante di Courchevel. Le immagini di come ha pennellato sotto la neve (Di sabato 12 dicembre 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom gigante di Courchevel, in Francia: al termine della gara odierna la slovacca Petra Vlhova guida la graduatoria generale, mentre è seconda Marta Bassino, con l’azzurra che guida la classifica di specialità. Per la slovacca sono 420 i punti nella generale, mentre per l’azzurra sono 258. Bassino scavalca così l’elvetica Michelle Gisin, terza a 207, mentre la statunitense Mikaela Shiffrin si attesta a quota 175, appaiata all’austriaca Katharina Liensberger. Sesta piazza per Federica Brignone, con 168. Nella classifica di specialità invece le due azzurre sono prima e seconda: guida Bassino con 200, Brignone insegue a quota 125. Tra le prime dieci c’è però anche Sofia Goggia, settima con 53 punti. Domani si ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalomdi, in Francia: al termine della gara odierna la slovacca Petra Vlhova guida la graduatoria generale, mentre è seconda, con l’azzurra che guida la classifica di specialità. Per la slovacca sono 420 i punti nella generale, mentre per l’azzurra sono 258.scavalca così l’elvetica Michelle Gisin, terza a 207, mentre la statunitense Mikaela Shiffrin si attesta a quota 175, appaiata all’austriaca Katharina Liensberger. Sesta piazza per Federica Brignone, con 168. Nella classifica di specialità invece le due azzurre sono prima e seconda: guidacon 200, Brignone insegue a quota 125. Tra le prime dieci c’è però anche Sofia Goggia, settima con 53 punti. Domani si ...

