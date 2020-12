Vicenza, funerale Paolo Rossi: la commozione ed il ricordo del campione (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è svolto oggi, nel Duomo della “sua” Vicenza, il funerale di Paolo Rossi, compianto attaccante di Juventus, Milan, Perugia, Vicenza ed Hellas Verona che si laureò campione del mondo in quel mitico Mondiale andato in segna in Spagna nel 1982. Fu proprio “Pablito” a trascinare la Nazionale di Bearzot alla conquista del titolo iridato grazie ai leggendari sei goal messi a segno nel torneo più importante dell’universo calcistico. Tanta la commozione nel giorno dell’addio: istituzioni, ex compagni e tutta la città si sono stretti attorno a Federica Cappelletti, alle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, ad Alessandro figlio della prima moglie Simonetta. La lettera di Cabrini Ecco la lettera di Antonio Cabrini: “Ciao Paolo, non mi sembra vero che non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è svolto oggi, nel Duomo della “sua”, ildi, compianto attaccante di Juventus, Milan, Perugia,ed Hellas Verona che si laureòdel mondo in quel mitico Mondiale andato in segna in Spagna nel 1982. Fu proprio “Pablito” a trascinare la Nazionale di Bearzot alla conquista del titolo iridato grazie ai leggendari sei goal messi a segno nel torneo più importante dell’universo calcistico. Tanta lanel giorno dell’addio: istituzioni, ex compagni e tutta la città si sono stretti attorno a Federica Cappelletti, alle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, ad Alessandro figlio della prima moglie Simonetta. La lettera di Cabrini Ecco la lettera di Antonio Cabrini: “Ciao, non mi sembra vero che non ...

