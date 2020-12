Viceministro Sileri: “Rispettiamo le limitazioni, evitiamo conseguenze dopo Natale” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Rispettiamo le limitazioni: ne va della vita di migliaia di persone. Oggi Anthony Fauci alla Cnn ha parlato dell’aumento di contagi e decessi in Usa, dopo il Thanksgiving Day del 26 novembre. Da un mese invito a osservarne le conseguenze in vista del Natale“. Queste sono le considerazioni di Pierpaolo Sileri, esplicitate tramite il social network Twitter. Il Viceministro della Salute ha invitato il popolo italiano alla prudenza, così da evitare un peggioramento della curva epidemiologica relativa al Coronavirus. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020)le: ne va della vita di migliaia di persone. Oggi Anthony Fauci alla Cnn ha parlato dell’aumento di contagi e decessi in Usa,il Thanksgiving Day del 26 novembre. Da un mese invito a osservarne lein vista del Natale“. Queste sono le considerazioni di Pierpaolo, esplicitate tramite il social network Twitter. Ildella Salute ha invitato il popolo italiano alla prudenza, così da evitare un peggioramento della curva epidemiologica relativa al Coronavirus. SportFace.

