Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)DEL 12 DICEMBREORE 18:20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE GENERA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENATATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRMBI I SENSI DI MARICIA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA VI SONO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E DI SANT’ALESSANDRO PER I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE NELLE NOTTI DI OGGI E DOMANI, DALLE ORE 22 ALLE 6, CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI 23 NEL TRATTO COMPRESO ...