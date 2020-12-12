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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 07 | 30

Viabilità DEL 12 DICEMBRE 2020 ORE 7:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 07:30 (Di sabato 12 dicembre 2020) Viabilità DEL 12 DICEMBRE 2020 ORE 7:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCOREVOLE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI IN USCITA DAL CENTRO TRASPORTO PUBBLICO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO SULLA LINEA B DELLA METRO PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI E RICORDIAMO CHE DA DOMANI 13 DICEMBRE SULLE METRO A E B NEI FINE SETTIMANA L’ULTIMA CORSA è ALLE ORE 23.30 PASSIAMO AI LAVORI PER TAGLIO DELLE ALBERATURE SU VIA GALVANI FINO ALLE ORE 18:OO DI OGGI SONO DEVIATE ALCUNE LINEE BUS NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARMORATA E VIA BENIAMINO FRANKLIN IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI ...
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