Via libera negli Usa al vaccino anti-Covid: prime somministrazioni entro 24 ore (Di sabato 12 dicembre 2020) La Food and Drug Administration ha dato l'assenso al prodotto della Pfizer-BioNTech. Secondo il piano sanitario nazionale 12 milioni di persone saranno immunizzate entro la fine dell'anno Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 dicembre 2020) La Food and Drug Administration ha dato l'assenso al prodotto della Pfizer-BioNTech. Secondo il piano sanitario nazionale 12 milioni di persone saranno immunizzatela fine dell'anno

enpaonlus : L’orsa Jj4 resta libera, il consiglio di Stato sospende l’ordinanza di cattura disposta dalla provinc…… - FMCastaldo : Grazie all'impegno del Presidente #Conte in Europa otteniamo il via libera al #RecoveryFund. Umiltà, dedizione, ser… - enpaonlus : Piemonte, via libera alla caccia nonostante i divieti anti-Covid: 'È stato di necessità'. Scoppia l…… - GFucci58 : RT @LaNotiziaTweet: Via libera Ue al #RecoveryFund. Per #Conte un risultato storico. Il Consiglio Ue ha fatto la sua parte. Ora la parola p… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Via libera Ue al #RecoveryFund. Per #Conte un risultato storico. Il Consiglio Ue ha fatto la sua parte. Ora la parola p… -