Via libera in America al vaccino Pfizer-BioNTech: entro 24 ore prime dosi (Di sabato 12 dicembre 2020) Già nelle successive ventiquattro ore il Presidente Donald Trump ha intenzione di sperimentare l’efficacia del vaccino anti-coronavirus. La Food and Drug Administration Americana ha dato il via libera definitivo per le prime somministrazioni del vaccino Pfizer-BioNTech, con un numero che supera già milioni di dosi, circa 2,9 milioni. Il via libera è stato comunicato dopo una giornata carica di tensione: dalla Casabianca era arrivato un ultimatum del prossimo licenziamento del numero uno dell’agenzia federale, Stephen Hahn, in caso il vaccino non fosse stato approvato entro venerdì. Le prime somministrazioni verranno effettuate sul personale sanitario in prima linea ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Già nelle successive ventiquattro ore il Presidente Donald Trump ha intenzione di sperimentare l’efficacia delanti-coronavirus. La Food and Drug Administrationna ha dato il viadefinitivo per lesomministrazioni del, con un numero che supera già milioni di, circa 2,9 milioni. Il viaè stato comunicato dopo una giornata carica di tensione: dalla Casabianca era arrivato un ultimatum del prossimo licenziamento del numero uno dell’agenzia federale, Stephen Hahn, in caso ilnon fosse stato approvatovenerdì. Lesomministrazioni verranno effettuate sul personale sanitario in prima linea ...

enpaonlus : L’orsa Jj4 resta libera, il consiglio di Stato sospende l’ordinanza di cattura disposta dalla provinc…… - FMCastaldo : Grazie all'impegno del Presidente #Conte in Europa otteniamo il via libera al #RecoveryFund. Umiltà, dedizione, ser… - M5S_Europa : ???????????? L’Europa unita è più forte dei veti e degli egoismi. L’accordo raggiunto al @EUCouncil dà il via libera al b… - Adnkronos : Dl ristori, via libera a sconto sugli affitti - ViDiPaola : Anche gli USA , in tempi record , danno il via libera alla campagna di vaccinazione ( entro 24 ore) in Europa non p… -