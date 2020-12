Verissimo, Stash innamorato della sua Grace: la dolce dedica alla figlia (Di sabato 12 dicembre 2020) L’annuncio è arrivato la scorsa settimana ed ha fatto impazzire i fan: Stash Fiordispino e Giulia Belmonte sono diventati genitori. La piccola Grace è nata il 3 dicembre e la coppia è al settimo cielo, come racconta lo stesso cantante in un’intervista a Verissimo. “Un amore che ti vuole cambiare la vita“, il suo dolce pensiero alla principessina di casa. Stash pazzo della sua piccola Grace Nel corso dell’odierno appuntamento con Verissimo, Stash Fiordispino sprizza gioia da tutti i pori per essere da poco diventato papà. La figlia Grace, nata il 3 dicembre, è il frutto dell’amore con la compagna Giulia Belmonte, giornalista. Lo scorso giugno era stata Maria De Filippi ad annunciare al ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 dicembre 2020) L’annuncio è arrivato la scorsa settimana ed ha fatto impazzire i fan:Fiordispino e Giulia Belmonte sono diventati genitori. La piccolaè nata il 3 dicembre e la coppia è al settimo cielo, come racconta lo stesso cantante in un’intervista a. “Un amore che ti vuole cambiare la vita“, il suopensieroprincipessina di casa.pazzosua piccolaNel corso dell’odierno appuntamento conFiordispino sprizza gioia da tutti i pori per essere da poco diventato papà. La, nata il 3 dicembre, è il frutto dell’amore con la compagna Giulia Belmonte, giornalista. Lo scorso giugno era stata Maria De Filippi ad annunciare al ...

