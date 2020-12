Verissimo, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in studio con l’anello: «Promessa d’amore» (Di sabato 12 dicembre 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia commentano le ultime notizie nello studio di Verissimo. Ospiti nella puntata di oggi, sabato 12 dicembre 2020, insieme alla mamma – suocera, l’attrice Eleonora Giorgi, i due fidanzati, ed ex concorrenti di Grande Fratello Vip, si sono presentati in trasmissione con tanto di anello posizionato in bella vista sul dito di Clizia, dal canto suo anche nota per essere l’ex moglie del cantante de “Le Vibrazioni”, Francesco Sarcina. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Verissimo Chiamati a spiegare, da parte della conduttrice Silvia Toffanin, il perché dell’anello, a Verissimo, Paolo Ciavarro ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020)commentano le ultime notizie nellodi. Ospiti nella puntata di oggi, sabato 12 dicembre 2020, insieme alla mamma – suocera, l’attrice Eleonora Giorgi, i due fidanzati, ed ex concorrenti di Grande Fratello Vip, si sono presentati in trasmissione con tanto di anello posizionato in bella vista sul dito di, dal canto suo anche nota per essere l’ex moglie del cantante de “Le Vibrazioni”, Francesco Sarcina.Chiamati a spiegare, da parte della conduttrice Silvia Toffanin, il perché del, a...

