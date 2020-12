Verissimo, oggi in tv: ecco tutte le anticipazioni, chi sono gli ospiti di sabato 12 dicembre (Di sabato 12 dicembre 2020) Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo. La trasmissione oggi, sabato 12 dicembre, è pronta ad accogliere tanti ospiti con grandi emozioni e nuovi racconti di vita. anticipazioni Verissimo 12 dicembre 2020: ecco tutti gli ospiti Silvia Toffanin accoglierà in studio per un’intensa ed emozionante intervista l’attrice e produttrice Rita Rusic. In esclusiva si racconterà nel salotto televisivo di Verissimo anche l’imprenditrice della moda Elisabetta Franchi. Sarà poi la volta di Elisabetta Gregaraci per la sua prima intervista dopo il Grande Fratello Vip. La showgirl ha deciso di abbandonare il gioco per riabbracciare e passare le festività con il figlio Nathan Falco. Insieme a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 dicembre 2020) Torna l’appuntamento delcon. La trasmissione12, è pronta ad accogliere tanticon grandi emozioni e nuovi racconti di vita.122020:tutti gliSilvia Toffanin accoglierà in studio per un’intensa ed emozionante intervista l’attrice e produttrice Rita Rusic. In esclusiva si racconterà nel salotto televisivo dianche l’imprenditrice della moda Elisabetta Franchi. Sarà poi la volta di Elisabetta Gregaraci per la sua prima intervista dopo il Grande Fratello Vip. La showgirl ha deciso di abbandonare il gioco per riabbracciare e passare le festività con il figlio Nathan Falco. Insieme a ...

F00l4L0UIS : mi devo muovere a studiare che oggi devo vedere Oppini a Verissimo - marvelousmvndes : oggi non posso vedere verissimo perché devo andare dal dentista E MENOMALE - CorriereCitta : #Verissimo, oggi in tv: ecco tutte le anticipazioni, chi sono gli ospiti di sabato 12 dicembre - serenass21 : Pronti per l'intervista di oggi a verissimo di fra? #GFVIP - calabazababy : Ah ma oggi c’è Verissimo #GfVip -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo oggi Oggi in tv, 12 dicembre: Verissimo e Lucifer SoloDonna “Piazza Fontana è una storia di oggi: da Pinelli ai segreti all’estero, tanto resta da scoprire”

Cosa è successo in piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969? Cosa sappiamo sulla bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura e, ...

Cosa è successo in piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969? Cosa sappiamo sulla bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura e, ...