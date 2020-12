Vergogna in Toscana, svaligiata la casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi è stato un giorno triste per il calcio, continuano a scendere le lacrime per la morte di Paolo Rossi. L’addio ad uno dei calciatori italiani più forti della storia è stato un brutto colpo, l’ex Juventus e Nazionale lottava da tempo contro un tumore ai polmoni. Sono arrivate tantissime reazioni da parte di tifosi, allenatori, calciatori ed ex compagni. Il funerale è stato veramente da brividi, ma si è verificato anche un gesto vergognoso. svaligiata la casa di Paolo Rossi Episodio da condannare in Toscana. Secondo quanto apprende l’Ansa la sua casa, a Bucine, nella campagna Toscana, è stata svaligiata. Al rientro la moglie Federica ha trovato il caos in casa a ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi è stato untriste per il calcio, continuano a scendere le lacrime per la morte di. L’addio ad uno dei calciatori italiani più forti della storia è stato un brutto colpo, l’ex Juventus e Nazionale lottava da tempo contro un tumore ai polmoni. Sono arrivate tantissime reazioni da parte di tifosi, allenatori, calciatori ed ex compagni. Ilè stato veramente da brividi, ma si è verificato anche un gesto vergognoso.ladiEpisodio da condannare in. Secondo quanto apprende l’Ansa la sua, a Bucine, nella campagna, è stata. Al rientro la moglie Federica ha trovato il caos ina ...

