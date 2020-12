Venezia sott’acqua anche con il Mose attivo: la polemica di Luca Zaia (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Mose si è alzato nella notte tra l’11 e il 12 Dicembre ma è stato un fallimento: Venezia era già alle prese con l’acqua alta. Il Presidente Zaia pretende che il controllo del Mose torni nelle mani della regione. Negli scorsi mesi il sistema di paratie mobili chiamato Mose è riuscito in più di un’occasione a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilsi è alzato nella notte tra l’11 e il 12 Dicembre ma è stato un fallimento:era già alle prese con l’acqua alta. Il Presidentepretende che il controllo deltorni nelle mani della regione. Negli scorsi mesi il sistema di paratie mobili chiamatoè riuscito in più di un’occasione a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - IveserVenezia : Venezia sott'acqua: le immagini della città allagata raccontano una tragica realtà - CarlocksG : RT @Radio1Rai: #AcquaAlta a #Venezia. “Siamo sott’acqua in maniera drammatica”, dice il Procuratore della Basilica di San Marco Carlo Alber… - Pkostanzo : @LuigiBrugnaro @matteorenzi @comunevenezia @CMVenezia @Emergenza24 @Agenzia_Dire @Adnkronos @AnsaVeneto @Gazzettino… - smgo_sk35 : RT @Corriere: Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia sott’acqua Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie