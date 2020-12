Venezia, nuovi sviluppi sull’utilizzo del Mose per blocco marea (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo l’entrata in funzione delle barriere del Mose nella giornata del 9 Dicembre, l’arginamento dell’alta marea sembra funzionare! Il Mose ha funzionato! Dopo l’innesto del meccanismo di arginamento della marea nella giornata di mercoledì 9 Dicembre. Ora Venezia è all’asciutto mentre in mare la marea è arrivata a circa 117 centimetri di altezza. La massima in mare di oggi è stata raggiunta, secondo il Centro maree del Comune, alle 7.25 mentre in laguna al punto di rilevazione della Punta della Dogana l’acqua segnava solo 75cm. Verrà dunque valutato in queste ore se verranno utilizzate o meno le paratoie del sistema. Il Mose è il Modulo sperimentale elettromeccanico che permette l’accensione di una serie di dighe mobili, esattamente 78 paratoie, ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo l’entrata in funzione delle barriere delnella giornata del 9 Dicembre, l’arginamento dell’altasembra funzionare! Ilha funzionato! Dopo l’innesto del meccanismo di arginamento dellanella giornata di mercoledì 9 Dicembre. Oraè all’asciutto mentre in mare laè arrivata a circa 117 centimetri di altezza. La massima in mare di oggi è stata raggiunta, secondo il Centro maree del Comune, alle 7.25 mentre in laguna al punto di rilevazione della Punta della Dogana l’acqua segnava solo 75cm. Verrà dunque valutato in queste ore se verranno utilizzate o meno le paratoie del sistema. Ilè il Modulo sperimentale elettromeccanico che permette l’accensione di una serie di dighe mobili, esattamente 78 paratoie, ...

Pino__Merola : Covid: in Friuli Venezia Giulia 843 nuovi casi, 20 decessi - nuova_venezia : Nel 2020 tutte le nazioni dovevano presentare i nuovi target per ridurre la crescita delle temperature globali di 1… - GiaPettinelli : Covid: in Friuli Venezia Giulia 843 nuovi casi, 20 decessi - Friuli V. G. - - GibelliTiziana : RT @Riccardi_FVG: ??ULTIMI DATI #COVID19 OGGI 11/12 IN #FVG E APPROFONDIMENTI ?? Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 843 nuov… - lavoroinrete : Nuovi #annunci di #lavoro a #Venezia -